RFI - Giro d’Italia, la stazione di Roma Termini si tinge di rosa

(Teleborsa) - Lasiin occasione dell’, la gara ciclistica più attesa dagli italiani, giunta alla sua 107° edizione. A partire dal tardo pomeriggio di domani,, grazie a una collaborazione trasarà illuminata del colore simbolo della corsa, in attesa dell’arrivo dei ciclisti e della proclamazione del vincitore."Il Giro d’Italia è una corsa molto seguita, cheed è un’occasione per rendere le stazioni non solo luoghi di arrivi e partenze ma anche di servizi e accoglienza, la cui qualità e attrattività segna tanto l’esperienza del viaggiatore quanto il valore delle aree in cui sono inseriti", si legge nella nota inviata da RFI.Il Gruppo FS Italiane, nella convinzione che i valori dello sport si sposano con la valorizzazione del territorio e con la sostenibilità. Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, è official green carrier della manifestazione.