Ulisse BioMed, ValueTrack abbassa il fair value

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,90 euro) ilsul titolo, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, inclusa l'opzione di 0,15 euro per azione per progetti personalizzati non presi in considerazione nelle previsioni.Gli analisti scrivono che quando Ulisse Biomed ha firmato l'accordo con Hyris lo scorso dicembre, hanno accolto con favore l'accordo in quanto potrebbe colmare le carenze di Ulisse Biomed e creare un attore molto più forte: l'innovativa piattaforma PCR integrata creata da Hyrys, i test di Ulisse Biomed e una combinazione di hardware, software e competenze diagnostiche. Dopo soli pochi mesi, il distintivo e versatile sistema diagnostico chiuso disembra soddisfare le aspettative del mercato, con unaIl bilancio dell'anno fiscale 2023 ha consolidato Hyris mentre il conto economico no (poiché l'accordo si è concluso il 28 dicembre), tuttavia l'EBIT e i profitti sono stati influenzati dall'ammortamento deldi 2,3 milioni di euro. Sebbene i risultati dell'esercizio non siano stati molto significativi, ilper la nuova entità è molto interessante sulla carta (posizione competitiva più forte e mercato indirizzabile più ampio), sebbene il rischio di esecuzione sia elevato.In questo contesto, ValueTrack ha costruito il nuovo modello Ulisse Biomed con un VoP FY24 di circa 2,2 milioni di euro e una liquidità netta scesa a 1,3 milioni di euro entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda l'anno fiscale, prevede un', con operazioni completamente finanziate e consumo di cassa azzerato, a condizione che i) il nuovo sistema Hyris integrato decolli come previsto su un menu di test più ampio e ii) l'ottimizzazione dei costi porti ai risparmi attesi.