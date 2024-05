Carburanti, ancora in calo i prezzi di benzina e diesel

(Teleborsa) - Continuano a scendere i prezzi dialla pompa. ancora in calo sulla rete carburanti. Per quanto riguarda le, invece, venerdì il diesel è risultato essere in discesa mentre la benzina è rimasta sostanzialmente ferma. Sulla, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 maggio, il prezzo medio praticato dellaè 1,876 euro al litro (1,881 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,868 e 1,884 euro al litro (no logo 1,872). Il prezzo medio praticato delè 1,727 euro al litro (rispetto a 1,733), con i diversi marchi tra 1,716 e 1,741 euro al litro (no logo 1,721).Sulper la benzina il prezzo medio praticato è 2,018 euro al litro (2,023 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,954 e 2,088 euro al litro (no logo 1,929). La media del diesel servito è 1,872 euro al litro (contro 1,878), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,807 e 1,946 euro al litro (no logo 1,780).I prezzi medi praticati delsono tra 0,716 e 0,738 euro al litro (no logo 0,703). Infine, i prezzi medi delvanno da 1,302 a 1,421 euro al kg (no logo 1,313).