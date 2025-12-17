Regno Unito, l'inflazione cresce del 3,2% a novembre meno delle attesse

(Teleborsa) -nel mese di novembre 2025, cheda parte della Bank of England domani. Si attende infatti un taglio di 25 punti base al 3,75%.Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), isu base mensile, contro il +0,4% del mese precedente e rispetto al dato invariato dle consensus.sotto il 3,6% del mese precedente ed il 3,5% stimato dagli analisti.Il, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in, dopo il +0,3% di ottobre. La, inferiore al 3,4% del mese precedente ed atteso dagli analisti.