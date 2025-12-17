Regno Unito, l'inflazione cresce del 3,2% a novembre meno delle attesse

(Teleborsa) - Risulta sotto le attese l'inflazione del Regno Unito
nel mese di novembre 2025, che rafforza le aspettative di un taglio dei tassi di interesse
da parte della Bank of England domani. Si attende infatti un taglio di 25 punti base al 3,75%.
Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un calo dello 0,2%
su base mensile, contro il +0,4% del mese precedente e rispetto al dato invariato dle consensus. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,2%,
sotto il 3,6% del mese precedente ed il 3,5% stimato dagli analisti.
Il dato core dell'inflazione
, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in calo dello 0,2% su base mensile
, dopo il +0,3% di ottobre. La variazione tendenziale si attesta al 3,2%
, inferiore al 3,4% del mese precedente ed atteso dagli analisti.