Giappone, Prezzi consumo (YoY) in novembre

Giappone, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Giappone, Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +2,9%, in calo rispetto al precedente +3%.

