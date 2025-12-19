Milano
18-dic
44.463
0,00%
Nasdaq
18-dic
25.019
+1,51%
Dow Jones
18-dic
47.952
+0,14%
Londra
18-dic
9.838
0,00%
Francoforte
18-dic
24.200
0,00%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 08.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 dicembre 2025 - 07.00
Giappone,
Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +2,9%
, in calo rispetto al precedente +3%.
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Germania, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Altre notizie
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Prezzi consumo Cina (YoY) in novembre
Prezzi consumo USA (YoY) in ottobre
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto