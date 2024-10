Axyon AI, nuovo round da 2,1 milioni di euro. Raccolti 6 milioni in un anno

(Teleborsa) -, fintech con sede a Modena che migliora le performance degli asset manager offrendo loro opportunità di alpha attraverso ranking di asset e strategie basate sull'intelligenza artificiale (IA), ha chiuso con successo unQuesto fundraising, che segna il completamento di un round di finanziamento per unper espandere le innovazioni di Axyon AI per gli asset manager, ha visto la partecipazione della società di venture capital statunitense Green Sands Equity, della holding italiana Investment Opportunity 1 oltre che di altri angel investors.La nuova iniezione di capitale rafforzerà in maniera significativa l'e ledi Axyon AI, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti di chiudere questo round di finanziamento rafforzando la nostra partnership accogliendo Investment Opportunity e Green Sands Equity - ha commentato- Avere un secondo venture capital con sede negli Stati Uniti che investe in una Fintech italiana è la testimonianza tangibile del nostro potenziale globale. Questo round sottolinea la fiducia condivisa nella nostra mission di rivoluzionare il settore dell'asset management e fa sì che la nostra espansione commerciale possa estendersi oltre l'Europa".