OpenAI valutata 157 miliardi di dollari in nuovo finanziamento da 6,6 miliardi

(Teleborsa) -, il maggior protagonista dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, ha raccolto 6,6 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti a unaI nuovi finanziamenti, si legge in una nota, consentiranno di raddoppiare la leadership nella ricerca sull'intelligenza artificiale di frontiera,e continuare a creare strumenti che aiutino le persone a risolvere problemi difficili. Ogni settimana, oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo usano ChatGPT.Sebbene OpenAI non abbia nominato gli investitori nel comunicato, CNBC ha scritto che il round è statoe ha visto la partecipazione dell'attuale finanziatore, nonché del colosso dei chipe di SoftBank. Bloomberg ha scritto che hanno partecipato anche Khosla Ventures, Altimeter Capital e Fidelity."Puntiamo a rendere l'intelligenza avanzata una risorsa ampiamente accessibile - ha detto OpenAI - Siamo grati ai nostri investitori per la fiducia che hanno riposto in noi e non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner, sviluppatori e la comunità più ampia per dare forma a un ecosistema e a un futuro basati sull'intelligenza artificiale che siano vantaggiosi per tutti., possiamo sbloccare il pieno potenziale di questa tecnologia".