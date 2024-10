TrueLayer, nuovo round da 50 milioni di dollari dopo riduzione del personale

(Teleborsa) -, startup fintech attiva nell'open banking e fondata da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, ha chiuso un nuovo round di investimento,da 130 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Northzone, con la partecipazione degli investitori esistenti Tencent, Tiger Global, Temasek e Stripe. Oggi TrueLayer elabora più di 50 miliardi di dollari in volume totale di pagamenti e 150 milioni di transazioni all'anno."Questo finanziamento è un altro voto di fiducia nella nostra azienda, nella nostra tecnologia e testimonia l'infrastruttura fondamentale che abbiamo creato - ha commentato il co-fondatore e CEO Francesco Simoneschi - Raggiungere. Abbiamo creato un ecosistema unico che collega banche, commercianti e consumatori. Questo investimento ci consente di continuare a sfidare lo status quo nei pagamenti e di accrescere la nostra presenza in settori come l'e-commerce".Il nuovo round valuta l'azienda circa 700 milioni di dollari, il 30% in meno rispetto a 1 miliardo di euro ottenuto nel round del 2021, facendole, secondo quanto scrive Bloomberg citando persone a conoscenza della situazione."Separatamente a questa raccolta fondi, abbiamo adottato misure importanti per tracciare il nostro percorso verso la redditività, tra cui la semplificazione dei costi operativi e una- ha detto Simoneschi - Ogni decisione che incide sul nostro personale è sempre molto dura e sono grato al mio team per l'aiuto e il supporto in questo periodo di cambiamento".