Gruppo BCC Iccrea conferma impegno su sostenibilità con supporto a territorio, famiglie e PMI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BCC Banca Iccrea ha approvato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria2023 del. che conferma laquale elementodel percorso strategico del Gruppo volto ad’insediamento delle BCC.lordi del Gruppo (oltre 94 miliardi di euro) è stato erogatoSul fronte delle erogazioni creditizie, nel 2023 sono stati di rilievo sia i, che si attestano a circadi euro, sia i, pari adi euro.Vigorosa nel 2023 è statadi insediamento, come testimoniano le numerose iniziative diche ammontano complessivamente a oltre 47 milioni di euro. Nel contesto delle elargizioni rileva anche la quota – pari al 3% dell’utile netto – destinata dalle Banche Affiliate aldi riferimento per la promozione e lo sviluppo della cooperazione “Fondosviluppo” che, nel 2023, si attesta a circa 49 milioni di euro.Anche sul fronte del, i risultati conseguiti nel 2023 evidenziano la grandeL’Asset Under Management ESG ha superato idi euro attestandosi al 44% del totale delle masse gestite e collocate dal Gruppo. A inizio del 2024, il Gruppo ha concluso l’emissione di un, da 500 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare l’economia reale attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di PMI operanti in aÈ proseguito in corso d’anno il percorso dicon risultati positivi sia con riferimento alle emissioni dirette derivanti dalle attività del Gruppo (Scope 1) che a quelle indirette derivanti dai consumi di energia elettrica acquistata da terzi (Scope 2). Inoltre, la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2023 include la rendicontazione delle emissioni finanziate dal Gruppo (Scope 3 di portafoglio) i cui valori sono risultati in miglioramento rispetto allo scorso anno, attestandosi a circa 14,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, corrispondenti a una intensità pari a 330,3 tonnellate di CO2 per ciascun milione finanziato.In tale contesto si inserisce anche il(GAR), indicatore di allineamento delle attività aziendali agli obiettivi del Regolamento Tassonomia UE, che si attesta a livelli sostanzialmente omogenei rispetto a quelli del sistema bancario italiano.A testimonianza del costante impegno profuso e dei tangibili risultati ottenuti nel percorso di crescita sostenibile, il Gruppo BCC Iccrea ha ottenuto dall’agenzia di rating Morningstar Sustainalytics unhe corrisponde a uned ha consolidato la sua posizione migliorando di un notch la valutazione sulche è pari ad“Attraverso tutte queste azioni concrete abbiamo rafforzato la nostra attenzione alle comunità delle nostre BCC con un impegno trasversale sui fattori ESG – ha commentato, Presidente del Gruppo BCC Iccrea .Gli obiettivi raggiunti e i numeri rappresentati confermano il percorso di crescita di tutto il Gruppo BCC Iccrea sul fronte degli ambiti non strettamente finanziari e la nostra volontà di continuare, alla stessa stregua di quanto fatto nel 2023, ad aggiungere altri tasselli per un nuovo futuro sul fronte ambientale, sociale e del buon governo".