Gruppo BCC Iccrea, ok BCE a scissione Banca Pisa Fornacette

(Teleborsa) - BCC Banca Iccrea, la Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha informato i Consigli di Amministrazione di Banca di Pisa e Fornacette, BCC Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa e BCC Banca di Pescia e Cascina di aver(BCE) al percorso diin due compendi a beneficio delle altre due BCC coinvolte nell'operazione.Attraverso la finalizzazione di questa operazione verrà offerto, ai soci e clienti della BCC di Pisa e Fornacette che faranno parte delle compagini sociali delle BCC incorporanti, "unae un notevole potenziale di sviluppo, salvaguardando i diritti e gli interessi dei soci cooperatori, dei clienti e dei dipendenti e garantendo continuità nella gestione dei rapporti mutualistici e in quelli bancari", si legge in una nota.Tramite il progetto aggregativo, acquisirà 10 filiali di Banca di Pisa e Fornacette, diventando una realtà con 39 sportelli, 2,7 miliardi di euro di attivo, 1,3 miliardi di euro finanziamenti alla clientela e un patrimonio netto di 312 milioni di euro. La BCC inoltre conterà complessivamente un numero di clienti pari a 60.000 e 25.769 soci.Per la, l'acquisizione del compendio di Banca di Pisa e Fornacette comporterà un incremento di 4 filiali sulla rete territoriale, per un totale di 18 sportelli, un attivo di 971 milioni di euro, 538 milioni di euro di finanziamenti alla clientela, un patrimonio di 76,2 milioni di euro e, infine, una base sociale di 12.055 soci e 37.000 clienti.