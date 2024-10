Morningstar DBRS migliora rating di Iccrea Banca di un notch a “BBB” da “BBB (low)”

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha migliorato il rating su, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea: il rating a lungo termine è migliorato a BBB da BBB (low) e quello a breve termine a R-2 (high) da R-2 (middle). Lo ha fatto sapere la stessa società con una nota. Il trend è stabile su tutti i rating. L’upgrade da parte dell’agenzia di rating riflette il significativo miglioramento delladel Gruppo, sostenuta dall'aumento dei tassi di interesse di mercato, il buon controllo dei, la riduzione deled i continui progressi nella razionalizzazione della struttura operativa e nell'ulteriore diversificazione delle fonti di ricavo.Inoltre, l’upgrade del rating tiene in considerazione il fatto che, nonostante un contesto sfidante, il Gruppo BCC Iccrea non ha evidenziato un deterioramento della qualità degli, ma anzi ha continuato a ridurre loe a rafforzare i livelli di copertura, tra i più alti sia a livello nazionale che europeo. Secondo l’agenzia, tutto ciò dovrebbe permettere al Gruppo di avere tutti gli strumenti necessari per affrontare anche i potenziali rischi insiti in uno scenario caratterizzato da una modesta crescita economica in Italia, tensioni geo-politiche e livelli di tassi di interesse ancora elevati, seppur in diminuzione.continuano infine a riflettere il ruolo chiave di Iccrea Banca come capogruppo del Gruppo Bancario BCC Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano, la sua adeguata posizione di liquidità e le sue ampie riserve di capitale."L’odierno giudizio di Morningstar DBRS si somma ad una importante serie di riconoscimenti positivi ottenuti dal nostro Gruppo negli ultimi mesi nel mercato finanziario - ha dichiarato, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto:. Dopo aver raggiunto il livello "investment grade" con tutte le agenzie di rating che ci seguono ad inizio 2024, l’upgrade di oggi insieme al recente miglioramento dell’outlook (da stabile a positivo) da parte di S&P Global Ratings rappresenta un ulteriore e significativo attestato della solidità del Gruppo, della bontà del modello di business e della validità del percorso intrapreso. Tutto ciò se da una parte avvalora il lavoro svolto dal Gruppo, dall’altra ci stimola a proseguire, con ancora maggiore convinzione, nel rendere il nostro modello di business sempre più efficiente, moderno e vicino, coerentemente con il nostro spirito mutualistico, ai territori e alle comunità di riferimento.”