Mare Group, debutto boom in Borsa: +43%

Mare Group

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell’ingegneria digitale che opera in Italia e all’estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI, ha avviato in data odierna le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito daNel corso della prima giornata di negoziazioni sono state scambiate 48.296 Azioni per un controvalore complessivo di 353.689 euro. Il titolo ha chiuso la seduta a unrispetto al prezzo di collocamento fissato in 3,50 euro.Laa fine giornata è pari a oltre 60,4 milioni di euro. Ilè pari al 21,79%.