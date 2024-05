WIIT, con Redcentric discussioni non vincolanti. Eventuale offerta in contanti

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha fatto sapere in una nota di aver "preso atto" dell' annuncio dell'inglesedel 24 maggio 2024 riguardo unada parte della società italiana.WIIT ha sottolineato di valutare regolarmente nel corso della propria ordinaria attività opportunità strategiche di crescita per linee esterne e a tal fine intrattienedel settore con l'obiettivo prioritario dello sviluppo del gruppo. In tale contesto, WIIT ha intrattenuto discussioni preliminari e non vincolanti con Redcentric volte a vagliare l'eventuale interesse di WIIT a presentare un'offerta per l'acquisto dell'intero capitale di Redcentric.Le interlocuzioni sonoirrevocabile per l'acquisizione di Redcentric; qualora venisse formulata un'offerta irrevocabile, la stessa verosimilmente prevedrebbe un corrispettivo in contanti.In conformità al Takeover Code britannico, WIIT è tenuta, entro e non oltre il 21 giugno 2024, a comunicare l'intenzione irrevocabile di formulare un'offerta per l'acquisizione. "", è la conclusione della società.