ConocoPhillips acquista Marathon Oil in operazione da 22,5 miliardi di dollari

, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà in una, inclusi 5,4 dollari miliardi di debito netto.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Marathon Oil riceveranno 0,2550 azioni ordinarie di ConocoPhillips per ciascuna azione ordinaria di Marathon Oil, che rappresentano un rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Marathon Oil il 28 maggio 2024 e un premio del 16,0%. premio al prezzo medio ponderato per il volume dei 10 giorni precedenti."Questa acquisizione di Marathon Oil amplia ulteriormente il nostro portafoglio e si adatta al nostro quadro finanziario, aggiungendo scorte di fornitura di alta qualità e a basso costo adiacenti alla nostra posizione non convenzionale di leader negli Stati Uniti - ha affermato, presidente e amministratore delegato di ConocoPhillips - È importante sottolineare che condividiamo valori e culture simili con l'obiettivo di operare in modo sicuro e responsabile per creare valore a lungo termine per i nostri azionisti. La transazione per azione e vediamo un significativo potenziale di sinergie".L'acquisizione aggiungerà una superficie in acri altamente complementare al portafoglio onshore statunitense esistente di ConocoPhillips, aggiungendo di risorse con un costo di fornitura medio stimato inferiore a 30 dollari al barile WTI.Indipendentemente dalla transazione, ConocoPhillips prevede di del 34% a 78 centesimi per azione a partire dal quarto trimestre del 2024. Alla chiusura della transazione e ipotizzando i recenti prezzi delle materie prime, ConocoPhillips prevede di: per oltre 7 miliardi di dollari nel primo anno completo, rispetto agli oltre 5 miliardi di dollari standalone; riacquistare azioni per oltre 20 miliardi di dollari nei primi tre anni."Abbiamo in programma di aumentare il nostro dividendo ordinario del 34% nel quarto trimestre e continueremo a puntare alla crescita del dividendo nel quartile superiore rispetto all'S&P 500 in futuro - ha aggiunto Lance - Inoltre, intendiamo dare priorità al riacquisto di azioni dopo la chiusura della transazione, con un piano di ai recenti prezzi delle materie prime".