Londra: balza in avanti Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Melrose Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,852 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
