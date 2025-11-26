Londra: balza in avanti Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Melrose Industries
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,852 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)