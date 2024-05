Torna l'energia di Plenitude negli eventi dell'estate 2024

(Teleborsa) - Con l’arrivo dell’estate, grazie a un vasto programma di concerti, eventi e festival,saranno nuovamente le protagoniste assolute., Società Benefit controllata da Eni, metterà in campo una serie di soluzioni per mitigare l’impatto ambientale di queste esperienze. In ambito musicale Plenitude rinnova il proprio impegno per la divulgazione di una cultura dell’utilizzo consapevole dell’energia, a partire dalla Spagna e dal Portogallo con il supporto per il terzo anno consecutivo al Primavera Sound, uno degli eventi più importanti d’Europa e del mondo.Le tappe di(29 maggio - 2 giugno) e(6 - 8 giugno) vedranno la partecipazione di numerosi artisti internazionali, tra cui Lana Del Rey, SZA, Pulp, Mitski, Charli XCX, Peggy Gou, The National, Justice e molti altri. Anche per il 2024 Plenitude, così come per la scorsa edizione, contribuirà ad alimentare i due festival con energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta daInoltre, Plenitude ha previsto in entrambe le città, presso i suoi palchi, una speciale attivazione che permetterà ai partecipanti di mostrare l’energia più importante, la propria, e di divertirsi creando contenuti social per portare ovunque l’atmosfera magica delAlcuni schermi interattivi vicino agli stage proietteranno immagini del pubblico ripreso dal vivo, catturando tutta l’energia delle persone presenti al festival, anche grazie a spettacolari effetti visivi sviluppati per l’occasione da artisti locali.Per il terzo anno consecutivo, il Festival esperienziale che torna sull’dal 30 maggio al 2 giugno e che farà vivere ai suoi ospiti giornate uniche tra natura, musica e attività alla scoperta dell’isola. Anche quest’anno la Società contribuirà ad alimentare l’evento grazie all’impianto fotovoltaico che ha donato all’isola di Pantelleria nel 2022 e che continuerà a generare energia rinnovabile anche nei prossimi anni.Inoltre, Plenitude, attraverso la sua controllata, ha installato sull’isola, con l’obiettivo di contribuire a una mobilità più sostenibile. Il racconto della partecipazione di Plenitude a The Island Fuze Tea sarà amplificato attraverso lache porteranno sui loro canali tutta la magia dell'isola. Insieme a Mini e Plenitude, alcuni travel creator racconteranno le bellezze dell'Italia, con i suoi paesaggi e i suoi ritmi rilassati, in un viaggio on the road da Milano a Pantelleria totalmente in elettrico.Con una serie di iniziative dirette alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle risorse locali, Plenitude ha deciso di supportare anche quest’anno, una manifestazione di musica contemporanea chetra gli scorci del parco dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa che fa da sfondo all’evento e che rende omaggio non solo alla musica, ma anche alle realtà locali, alle tradizioni artigiane, alla natura etnea e alle sue atmosfere magiche. Plenitude ha già donato un impianto fotovoltaico alla biblioteca di Milo. L’intervento si inserisce all’interno di un più ampioche l’ha resa un vero e proprio Hub Creativo, i cui spazi sono stati destinati ad aree di coworking e progettazione per la comunità cittadina, sostenendo l’imprenditorialità locale al fine di generare nuovi posti di lavoro e benefici diffusi. Un’opera di riqualificazione, energetica e del territorio, cheha supportato anche grazie all’installazione, nell’area urbana, di colonnine per la ricarica elettrica per favorire anche il turismo degli e-driver, e fornendo generatori solari per alimentare alcuni eventi specifici all’interno dell’Opera Festival.Per la prima volta, infine,, festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi di Agrigento (Patrimonio UNESCO) che si terrà dall’8 all’11 agosto, organizzato da un gruppo di giovani appassionati di musica, arte e cultura. Il principale scopo della manifestazione èuna selezione di talenti affermati ed emergenti della scena jazzistica internazionale con spettacoli dal vivo e format innovativi ed esperienziali. Quest’anno l’impegno di Plenitude, come Società Benefit il cui obiettivo è quello di avere un impatto ambientale e sociale positivo presso le comunità dove opera, coinvolgerà 3 luoghi della città siciliana, a partire dall’Oratorio di S.Rosa dove la Società installerà un impianto fotovoltaico. L’energia che verrà prodotta sarà fondamentale per. Il supporto di Plenitude sarà centrale anche per la Chiesa S.Rosa in quanto l’energia donata verrà utilizzata per alcune attività giornaliere, sportive e per il campetto da calcio della chiesa. Infine, l’azienda contribuirà al potenziamento dell’illuminazione del campo da basket "Haitem" sul lungomare di Agrigento.Oltre alla musica,. Dal 13 giugno al 14 luglio, la Società sarà partner di SenStation Summer, un format inedito nato con l’intento di dare continuità al progetto SenStation che con la sua versione "On Ice" dello scorso inverno ha rivoluzionato Piazza Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale, rendendola una meta attrattiva e non solo un luogo di passaggio. Per SenStation Summer 2024, Plenitude realizzerà uno skate park dedicato sia alla community di urban skater, nata e cresciuta negli anni in Piazza Duca D’Aosta, sia a tutti gli appassionati di questo sport. Inoltre, grazie alla Società, verrà fornita alla manifestazione energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Plenitude installerà infine presso Piazza Duca D’Aosta una serie di pannelli solari che contribuiranno con energia rinnovabile all’illuminazione dell’evento.