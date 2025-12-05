Festivalle, l'energia di Plenitude illumina Agrigento

(Teleborsa) - Dopo il successo dell’edizione 2024,ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione con diventandoche si è tenuto dalnella Valle dei Templi di Agrigento (Patrimonio UNESCO).prosegue così il percorso virtuoso intrapreso lo scorso anno, contribuendo ad una serie di iniziative volte sia a migliorare l’efficienza energetica del festival e di alcune strutture della città, sia a valorizzare cultura e bellezze del territorio locale.Festivalle ha ospitato anche la scorsa estate una ricca lineup di artisti della scena italiana ed internazionale come Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, Carl Craig e The Fearless Flyer (side project dei Vulfpeck), che si sono esibiti in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come la splendida Cava di Tufo che diede i natali ad alcune meraviglie che arricchiscono la Valle dei Templi adiacente. Al tramonto, nel Giardino della Kolymbethra, immerso proprio nella splendida cornice della Valle e da cui si può godere di una splendida vista sul Tempio dei Dioscuri, le note di Festivalle ha suonato sul Plenitude Stage, palco alimentato al 100% da batterie caricate con energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici. Oltre al palco, le batterie hanno contribuito anche ad alimentare parte dell’area food limitrofa, con l’obiettivo di contribuire a ridurre l’impatto ambientale della manifestazione.si è impegnata anche in altri progetti sul territorio agrigentino. La Società ha provveduto ad esempio alla sostituzione dei proiettori della storica Cattedrale di San Gerlando con nuovi fari LED a basso consumo, permettendo l’illuminazione della scalinata. L’obiettivo è quello di valorizzare un simbolo della città dall’importante valore architettonico, il Duomo, esaltandone la portata artistica e migliorandone al contempo l’efficienza energetica., questo rinnovato luogo iconico della città è stato inaugurato con un evento che ha visto protagonisti Whitemary, cantautrice e producer abruzzese di formazione jazz e contaminazioni elettroniche e Carlo Amleto, poliedrico pianista siciliano, che si è esibita in una performance cantautoriale deliziando il pubblico con le note del suo pianoforte e l’ironia delle sue battute.vviato dalla Società e dagli organizzatori di Festivalle nel 2024 con l’installazione di pannelli solari sul tetto dell’Oratorio Santa Rosa, continua anche con altri progetti di efficientamento energetico. Verrà installato un ulteriore impianto solare sul tetto del MUDIA, il Museo Diocesano di Agrigento che sorge nell’area circostante il Duomo, contribuendo così ad alimentare il museo e il suo giardino, luoghi in cui vengono periodicamente ospitati eventi culturali, con energia proveniente da fonti rinnovabili. È stato inoltre eseguito uno studio di fattibilità per l’installazione di altri due impianti solari.che la Società si è posta è quello di realizzare nei prossimi mesi il primo impianto presso l’ex carcere di San Vito - nuovo centro culturale della città gestito da Farm Cultural Park, hub per l’arte contemporanea, la creatività e l’innovazione sociale che ha costruito il primo parco turistico culturale in Sicilia – e posizionare il secondo impianto sui tetti della sede dell’associazione, a Favara, nella provincia agrigentina. Gli artisti che lavorano presso la struttura potranno così dare vita alle proprie opere all’interno di un contesto rinnovato dal punto di vista energetico.Gli edifici interessati dalle attività di efficientamento di Plenitude hanno ospitato anche“Attraverso le nostre iniziative, vogliamo valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio artistico, culturale e sociale di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, contribuendo anche all’efficientamento energetico del suo tessuto urbano. Abbiamo messo a disposizione di questa città le nostre risorse e le nostre competenze per creare valore e condividerlo con tutti, in linea con la nostra mission di Società Benefit che è quella di avere un impatto positivo anche sulle persone, sulla comunità e l’ambiente", ha sottolineato, Head of Brand and Communication di Plenitude.Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.