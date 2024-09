Borse europee positive con rimbalzo auto. In rosso Milano con le banche

Mercedes

(Teleborsa) -risentendo della debolezza di Bancari ed Energia. Bene il comparto, che rimbalza dopo i cali consistenti della scorsa ottava per le revisioni al ribasso sugli utili per l'anno in corso di, mentre soffrono lea causa dei ribassi, dopo le dichiarazioni del governo tedesco che vorrebbe difendere l'indipendenza della banca. Male anche il, conche ha tagliato le stime (settimana scorsa era stata) per venti contrari destinati a continuare anche nel secondo semestre del 2024 e nel 2025.Sul fronte macroeconomico, inilflash composito è sceso a 48,9 (minimo da gennaio, contro 50,6 atteso e 51 precedente) a causa di una flessione sia nell'indice manifatturiero (44,8, minimo da dicembre, contro 45,7 atteso e 45,8 precedente) sia nell'indice dei servizi (50,5, minimo da febbraio, contro 52,3 atteso e 52,9 precedente).Lieve calo dell', che scende a quota 1,113. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,35 dollari per barile, in calo dello 0,91%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,44%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, eè stabile, riportando un moderato +0,1%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,21%, chiudendo a 35.807 punti. Pressoché invariato il(+0,05%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(-0,02%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 23/09/2024 risulta essere stato pari a 2,28 miliardi di euro, in deciso ribasso (-51,8%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,72 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,06 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,40%.avanza del 2,29%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,69%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,66%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,32%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.del FTSE MidCap,(+2,24%),(+2,23%),(+2,09%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,64%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,25%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,30%.