Magis, Banca Akros conferma Buy e target price a 17,5 euro

Magis

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza.Gli analisti stimano una crescita organica del fatturato del +5/6% nel 2024-25 grazie all'espansione geografica e a prodotti innovativi a margine più elevato (in linea con l'outlook 2024 della società del +5%). Evidenziano ladi Magis: la società ha chiuso il 2023 con 5,8 milioni di euro di liquidità netta e offre un FCF yield di circa il 13% nel periodo 2024-26.L'per l'azienda. Di conseguenza, Banca Akros non prevede il pagamento di dividendi prima del 2026. L'azienda sta guardando al settore dei nastri adesivi, ma sta anche studiando il mercato dei nastri medicali, che ha molte somiglianze e attori comuni con quello dei pannolini. Viene stimata una potenza di fuoco per acquisizioni fino a 46 milioni di euro o un target di leva finanziaria pari a 2x EBITDA 2024 (pre-deal) che potrebbe comportare un incremento positivo dell'EPS.