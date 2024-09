Magis, utile semestrale in leggero rialzo a 4,5 milioni di euro

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha chiuso ildel 2024 conpari a 43,8 milioni di euro (+3,61%),pari a 8 milioni di euro (+1,59%), EBITDA Adj pari a 8,8 milioni di euro (+0,9%),pari a 4,5 milioni di euro (+1,35%).L'è pari a -6,9 milioni di euro, cassa netta positiva (+ 9,3 milioni di euro cassa generata in 12 mesi da H1 2023), mentre l'Indebitamento Finanziario Netto Adj è pari a 3,7 milioni di euro."Siamoottenuti e dell'andamento positivo del business - ha commentato l'- Il nostro team ha lavorato per superare le sfide del mercato, e questi risultati confermano la bontà delle nostre scelte strategiche. Guardiamo con fiducia al futuro, con l'obiettivo di continuare a generare valore per i nostri azionisti, clienti e dipendenti".