Energia, Orsini: nucleare non può essere escluso a priori

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha dichiarato che "il nucleare non può essere escluso a priori”. Secondo Orsini il temasarà centrale nel programma dell'Associazione 2024-2028. “Crediamo sia importante imboccare con decisione la strada del nucleare di nuova generazione senza cadere in preconcetti”, ha sottolineato in occasione della 79esima assemblea di Confindustria Piacenza. “Oggi abbiamo il bisogno di incrementare l’indipendenza energetica del Paese – ha aggiunto –. Il mix energetico è sicuramente la via, levanno potenziate ma il nucleare non può essere escluso a priori”."Oggi sappiamo che il, all'interno dell'Europa, lalo paga 14 euro e l'Italia lo paga 86. Non possiamo pensare di avere competitività all'interno dell'Europa e quindi abbiamo bisogno che ci sia un. Questo per noi è fondamentale", ha affermato Orsini.In attesa di avere il nucleare – ritenuto impossibile prima del 2032 – "dobbiamo mettere a terra l'e il, che sono due misure che danno la possibilità alle imprese che utilizzano molta energia, ma anche alle altre imprese, di essere competitive con chi non ha fatto i compiti a casa", ha proseguito il presidente diQuanto allae alla, Orsini ha voluto sottolineare che “due imprenditori su tre si sono sempre dimostrati attenti al green, all’ambiente e alla transizione ecologica". "Però – ha aggiunto – ilvale circa millecento miliardi, quindi abbiamo bisogno che venga effettuata una. Non possiamo pensare che l’ideologia anti-industriale prevalga”