Tonica Wall Street. Inflazione stabile in aprile

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo la pubblicazione dei dati PCE sull’inflazione USA sostanzialmente in linea con le stime.Nel dettaglio, ad aprile, la misura preferita dalla Federal Reserve per valutare le prossime mosse di politica monetaria, è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente, in linea con le attese e pari al dato di marzo.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,37%, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,54%, scambiando a 5.207 punti. In discesa il(-1,5%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,36%),(+0,63%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,66%),(-1,02%) e(-0,94%).Al top tra i(+3,08%),(+3,07%),(+1,41%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,15%),(+4,56%),(+3,59%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -25,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 12,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,34%.In perdita, che scende del 6,11%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)15:45: PMI Chicago (atteso 41,1 punti; preced. 37,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 50 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 49,2 punti).