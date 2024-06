BP, S&P taglia outlook per riduzione lenta del debito

S&P Global

BP

(Teleborsa) -hasu, colosso energetico britannico, citando una riduzione del debito più lenta del previsto. In particolare, l'outlook è passato da "positivo" a "", con il rating confermato ad "A-"."È meno probabile che ladi BP dia luogo a un'ulteriore riduzione significativa del debito", si legge in una nota. Il debito netto di BP è salito a 24 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno, rispetto ai 21,2 miliardi di dollari dell'anno precedente.Inoltre, lo"non faciliterebbe una riduzione significativa del debito, come ci aspettavamo in precedenza, anche nelle attuali condizioni di mercato favorevoli".