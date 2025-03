Tesmec, upgrade di Intermonte a Outperform con aumento target price

Tesmec

(Teleborsa) - Intermonte ha migliorato(ada Neutral) e(aper azione dai precedenti 0,06 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, dopo la pubblicazione dei risultati 2024 Gli analisti scrivono che, sSebbene non siano stati forniti obiettivi quantitativi di guidance, il, alla luce della crescita nei mercati di riferimento guidata dalla transizione energetica e dalla flessibilità produttiva tra gli stabilimenti italiani e statunitensi. In particolare, il management prevede ricavi in ??aumento, con il margine EBITDA che continua a beneficiare del mix di vendita e del controllo dei costi fissi, e un debito netto in calo anno su anno grazie alla riduzione dei costi/investimenti e adsimili all'accordo in Francia con OT Engineering.Intermonte ha aggiornato il modello con la transazione con OT Engineering e il deconsolidamento del Gruppo Marais nel 2025, con conseguente riduzione del -6% delle vendite FY25-26, ma un aumento del +5% dell'EBITDA FY25-26 e una riduzione del 7% del debito netto nel 2025. Nonostante un contesto macroeconomico difficile e una struttura finanziaria che deve essere rafforzata, ha deciso di promuover il titolo, poiché ilL'EV basato su DCF per Tesmec è 200 milioni di euro (4,4x EV/EBITDA 2025E), il che implica un fair equity value di 48 milioni di euro (da 37 milioni di euro in precedenza). "Pensiamo che la componente azionaria sia così depressa che, sebbene rimanga una scommessa rischiosa", si legge nella ricerca.