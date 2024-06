TIM Summer Hits 2024: quattro serate di grande musica in Piazza del Popolo

(Teleborsa) - Arriva l’estate e la grande musica scende in piazza! È quella dila kermesse musicale di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, e la piazza è quella di Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno, da martedì 11 a venerdì 14 giugno si accenderà con le colonne sonore dell’estate 2024.realizzate con la collaborazione di"Anche quest’anno abbiamo voluto essere protagonisti nel TIM Summer Hits per il potere che ha di connettere passioni ed emozioni” dichiaradurante la conferenza stampa di presentazione dell’evento musicale. "La firma del gruppo è '', quindi rappresenta appieno quello che vogliamo esprimere. Quest’anno oltre a contribuire a portare in piazza questo evento gratuito,, la prima fila e tante altre novità che verranno svelate nei prossimi giorni. Siamo molto contenti di essere al fianco della RAI, così come lo saremo anche a settembre ai TIM Music Awards".Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco ogni sera e, nello specifico:: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e The Kolors;: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Clara, Coma_cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso e Tony Effe;: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain e Tony Effe.: Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi E Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi.TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da Piazza del Popolo a Roma e, successivamente, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti., a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv.Un progetto innovativo capace di valorizzare i partner dell’evento, TIM - title sponsor - e Suzuki - Auto di TIM Summer Hits, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi, TV, radio, digital, cinema e social, ma anche il territorio - che è la risposta ideale ai brand che desiderano raggiungere il proprio pubblico in un’occasione di socialità e aggregazione come gli appuntamenti con la musica live.saranno protagonisti sia nel corso della puntata che nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti in compagnia di Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato che, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico in tutte le serate dello show musicale.I 2 partner porteranno inoltre sul territorio e sulle piattaforme social le attività di brand integration per coinvolgere il pubblico e saranno al centro delle live promo durante il pre-show in compagnia di Rai Radio2con Barty Colucci.Anche quest’anno in occasione dell’evento, TIM lancia sull’App MyTIMche offrirà, dal 6 al 9 giugno ai clienti TIM, la possibilità di provare a vincere i biglietti per assistere dal Vip Ring ad uno dei 4 concerti a Roma e accedere, con un tour guidato, all’esclusiva area Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte dell’evento dell’estate.