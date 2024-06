DBA Group, EnVent alza target price e conferma Outperform

DBA Group

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 43%.Gli analisti fanno notare che ilDBA ha guadagnato quasi il 90% negli ultimi 12 mesi, sovra-performando l'Italia Growth Index che ha perso il 10% nello stesso periodo: dopo un primo picco nell'aprile 2024, il prezzo delle azioni è rimasto stabile nel range 2,20-2,30 euro fino a maggio, quando un rally ha fatto raggiungere ildi 3,18 euro, per poi ritracciare in area 2,90 euro.IlDBA, che comprende lo sviluppo di nuovi data center, reti a banda ultralarga, sistemi portuali di cold ironing, trasmissione di energia sostenibile,. EnVent prevede che questi settori e mercati target di DBA continueranno a crescere nei prossimi anni. I fondi europei rappresentano una spinta per l'Italia a investire nelle infrastrutture e nella transizione energetica. Inoltre, il governo italiano sta promuovendo attivamente la trasformazione digitale in molti settori; i data center hanno prospettive promettenti, guidate principalmente dallo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale; il tasso di adozione nazionale dell'FTTH è ancora troppo lontano dalla media europea e richiede investimenti.