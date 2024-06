Visibilia Editore verso rafforzamento patrimoniale da 4,5 milioni di euro

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha comunicato che l'Ahadi importo non inferiore a 4.500.000 euro, secondo modalità ancora da definire, che permettano la positiva definizione dalla procedura di composizione negoziata della crisi pendente e, più in generale, la tutela dei diritti dei creditori sociali tenuto anche conto, in quanto compatibili, degli interessi degli azionisti.A supporto di tale operazione, la società ha raccolto la, interessata ad assumere la guida imprenditoriale della società ad esito del buon fine dell'operazione e della correlata esecuzione della stessa, nonché della conseguente conclusione del mandato dell'Amministratore Giudiziario, la quale ha assunto l'impegno a sottoscrivere azioni Visibilia di nuova emissione per un importo massimo pari a 4.500.000 euro, di cui il 75% da liberarsi entro dieci giorni dalla delibera di aumento di capitale (indicativamente nei mesi di luglio/agosto, compatibilmente con le tempistiche di realizzazione dell'operazione) e il restante 25% da liberarsi indicativamente entro il 30 settembre 2024.L'impegno di Athena Pubblicità S.r.l. è oggetto diper un importo pari 450.000 euro. L'Amministratore Giudiziario ha inoltre constatato, diversamente da quanto reso noto al mercato con comunicato del 21 febbraio 2024, che l'Assemblea di Visibilia Editrice non ha deliberato alcun aumento di capitale, ma ha esclusivamente, assunto, in sede ordinaria, una delibera programmatica in relazione a un eventuale futura operazione di capitalizzazione; si chiarisce, pertanto, che non è prevista la partecipazione di Athena Pubblicità S.r.l. ad alcun aumento di capitale sociale di Visibilia Editrice nel contesto della complessiva Manovra di Rafforzamento Patrimoniale.Visibilia Editore ha chiuso il 2023 conpari a 3.970.620 (rispetto a 4.225.670 del 2022),pari a -466.477 (rispetto a -838.934 del 2022) epari a -3.964.552 (rispetto a -1.302.102 del 2022).