Anat Ashkenazi lascia Eli Lilly per diventare CFO di Alphabet

Alphabet

Eli Lilly

(Teleborsa) -, la società madre di Google, ha annunciato che, attualmente vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di, entrerà a far parte del suo team di gestione in qualità die vicepresidente senior di Google e Alphabet, a partire dal 31 luglio 2024.La società aveva precedentemente annunciato a luglio 2023 cheavrebbe iniziato un nuovo ruolo come Presidente e Chief Investment Officer di Alphabet e Google. Continuerà a ricoprire il ruolo di CFO fino all'avvio di Anat, inclusi i conti del secondo trimestre della società.Anat Ashkenazi è vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di, dove lavora da oltre ventitré anni. Ashkenazi è entrata in Eli Lilly nel 2001 e ha avuto una carriera diversificata che abbraccia ruoli finanziari, strategici e operativi. Prima della sua posizione attuale, Anat ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior, Controller e Direttore finanziario di Lilly Research Laboratories. Ha inoltre ricoperto ruoli di direttore finanziario per una serie di divisioni globali all'interno di Eli Lilly, tra cui Oncologia, Diabete, Produzione globale e Ricerca e sviluppo.Eli Lilly ha detto che èinterna ed esterna del suo successore.