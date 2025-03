Wall Street in ribasso zavorrata da big tech. Giù Alphabet con acquisizione di Wiz

Alphabet

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

Intel

United Health

Johnson & Johnson

IBM

Caterpillar

Amazon

Wal-Mart

Intel

Coca-Cola Europacific Partners

Monster Beverage

MercadoLibre

Meta Platforms

Trade Desk

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con le, dopo due giornate consecutive in rialzo che hanno offerto una tregua dal recente sell-off del mercato statunitense. Male, dopo aver annunciato l'acquisizione di Wiz per 32 miliardi di dollari nel suo più grande deal di sempre.Inizia oggi la riunione di due giorni della. Mentre si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati, gli investitori attendono la valutazione del presidente Jerome Powell sull'economia e sul percorso futuro dei tassi.Per quanto riguarda la geopolitica,di quasi due mesi con Hamas lanciando attacchi aerei su Gaza, mentre sale l'attesa per la, che starebbe chiedendo la sospensione di tutte le consegne di armi all'Ucraina durante un cessate il fuoco in Ucraina. Prima della discussione, Trump ha affermato che "molti elementi" di un accordo di pace erano in atto, sebbene abbia ammesso che "molto resta" da elaborare.Prima della campanella, è emerso che lanegli Stati Uniti, i prezzi import ed export sono risultati sopra le previsioni a febbraio, mentre sono arrivati dati contrastati dal mercato edilizio a febbraio (permessi edilizi -1,2% e apertura cantieri +11,2%)Guardando ai, ilè in calo (-0,77%) e si attesta su 41.519 punti; sulla stessa linea, l'perde l'1,08%, continuando la seduta a 5.614 punti. Pesante il(-1,57%); come pure, negativo l'(-1,19%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,59%),(-1,98%) e(-1,29%).Tra i(+1,09%),(+0,79%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.scende dell'1,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,09%),(+0,99%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,96%. Crolla, con una flessione del 4,16%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,04%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,91%.