Digital Value, ok da soci a bilancio e cedola. Deliberato aumento di capitale

Digital Value

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha approvato ilal 31 dicembre 2023 e la distribuzione di ununitario pari a 0,95 euro per ciascuna azione avente diritto, con data di stacco della cedola il 1 luglio 2024, data di legittimazione al pagamento (record date) il 2 luglio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 3 luglio 2024.Inoltre, ha approvato la relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti e rinnovato l'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione diNella parte Straordinaria ha deliberato unsociale con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi complessivi 6.600.000 euro, riservato in sottoscrizione a(per l'acquisizione di Infordata) e deliberato un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi complessivi 6.572.000 euro, riservato in sottoscrizione a(per l'acquisizione di TT Tecnosistemi).