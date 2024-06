Meloni visita centro di Shengjin in Albania: "Accordo su migranti modello per Ue"

(Teleborsa) - Il tema della, con la visita della Presidente del Consiglio, accompagnata dal Ministro dell'Interno, per visitare la, pronta ad accogliere i migranti in arrivo dall’Italia.Un tema cruciale in vista delle vicinissimeed in considerazione dell'importanza che la nuova Commissione europea darà a questo tema, molto caro all'Italia. Meloni, che sin dal suo insediamento ha preso molto sul serio la quesitone della migrazione illegale, ha quindi deciso di impiegare gli ultimi giorni visitando la. Qui verranno effettuate le(identificazione e registrazione) delle persone sbarcate sulle coste italiane e ricollocate in Albania, perdel nostro Paese. L'impianto a gestione italiana potrà ospitare circa 200 persone, che saranno identificate e soggette alla verifica dei presupposti per l'accoglienza o il rimpatrio.Dopo il sopralluogo, la Premier ed il collega Rama hanno tenuto unadi Shengji. "Non ci sono i presupposti per parlare di una, concetto molto usato ultimamente per gettare fango sull'Albania”, ha esordito il Premier albanese.Dopo aver spiegato che, a seguito delle notizie apprese dalla stampa italiana sull'avvio di unain merito al traffico di esseri umani, Rama ha ribadito. "Non posso non esprimere tristezza su tante verità che si sono dette sull'Albania - ha detot - con il chiaro intento di buttare fango su questo Paese e per attaccare l'accordo fra i due governi di cooperazione nella lotta contro l'immigrazione clandestina".Ringraziando il Premier Albanese per il lavoro fatto sulla struttura, Laha ricordato che, abituate a collaborare insieme"."Io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro e il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto e aver stretto con noi un”, ha sottolineato Meloni, esprimendo solidarietà e vicinanza per gli "attacchi che hanno subito in questi mesi, da quando hanno deciso di offrire anche a questo governo la loro collaborazione all'Italia"."L'Albania è stato definito quasi un narco Stato, ma qualcosa non torna, perché, in tutti i casi precedenti, l'Albania era stato visto come un Paese che aveva grande voglia di entrare a far parte della famiglia europea", ha ricordato la Premier, citando anche gli aiuti offerti da Tirana durante l'emergenza Covid. "Voglio dire a Rama, se lo può consolare, che il bersaglio non è lui”, ha affermato la leder italiana.Meloni ha spiegato chesta diventando une che potrebbe essere replicabile in molti altri Paesi e diventare unaall'immigrazione clandestina. L'accordo - ha ricordato - si pone: punta a, contrtastare ialla protezione internaizonale.