Compagnia dei Caraibi, prestito obbligazionario convertibile da 3 milioni di euro

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha accettato gliricevuti dalla società(titolare, tra gli altri, dei marchi Jefferson, Roger, Bergamotto, Fantastico) e dalla società di diritto spagnolo(titolare, tra gli altri, dei marchi Canaima Gin e Saroche Cocuy), che saranno emesse nel contesto di un prestito obbligazionario.Gli obbligazionisti si sono impegnati per la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile, ciascuno rispettivamente per un importo pari a 1,5 milioni di euro. Il Prestito Obbligazionario Convertibile sarà sottoposto all'approvazione dall', prevista per il prossimo 28 giugno 2024, per un importo complessivo di 3 milioni di euro.Le obbligazioni sono fruttifere dia partire dalla data di godimento. Gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento trimestrale posticipato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata del prestito. La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla data di godimento (inclusa) al 1 gennaio 2025 (escluso).Con riferimento alla conversione delle obbligazioni, nel periodo compreso tra il 15° giorno e il 5° giorno lavorativo precedente ciascuna Data di Pagamento, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle obbligazioni, sulla base del relativo valore nominale residuo delle stesse, in azioni di compendio alper azione.