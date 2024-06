Gauzy raccoglie 75 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, azienda israeliana attiva nelle soluzioni di visione e controllo della luce, ha annunciato il prezzo della sua(IPO) di 4.411.765 delle sue azioni ordinarie ad un prezzo di offerta pubblica di 17,00 dollari per azione (al limite basso della forchetta individuata in precedenza a 17-19 euro) per un, al lordo degli sconti di sottoscrizione e altre spese per l'offerta.Inoltre, la società ha concesso ai sottoscrittoridi 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 661.765 delle sue azioni ordinarie da Gauzy al prezzo dell'offerta pubblica al netto degli sconti di sottoscrizione e di altre spese di offerta.Si prevede che le azioni ordinarie di Gauzy inizieranno ad essere negoziate sulcon il simbolo "GAUZ" il 6 giugno 2024. Si prevede che l'offerta si concluderà intorno al 7 giugno 2024, previa soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura.La società intende utilizzare i proventi netti che riceve dall'offerta per l', pubblicità e marketing, pagamento di un secondo pagamento di guadagno, capitale circolante, compresi i pagamenti di bonus a funzionari, dipendenti e consulenti pagabili alla chiusura di questa offerta e ad altri scopi aziendali generali.