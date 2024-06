Safran ottiene il via libera dall'Italia per l'acquisto Microtecnica

Safran

(Teleborsa) - Il gruppo aerospaziale franceseè stata informata daldella sua decisione definitiva di, azienda che detiene le attività di attuazione e controllo di volo di Collins Aerospace in Italia. A fine 2023 il governo italiano aveva deciso di esercitare il Golden Power.Safran "accoglie favorevolmente questa decisione" e dice di avercon gli obiettivi prefissati di questa acquisizione e che rispondono alle preoccupazioni espresse nel primo decreto italiano del 16 novembre 2023 e forniscono un'adeguata tutela degli interessi nazionali italiani.Inoltre, nel, il Segretario di Stato ha esaminato la notifica effettuata ai sensi del National Security and Investment Act e ha informato Safran che non intraprenderà ulteriori azioni in relazione alla proposta acquisizione di Collins Aerospace. Ciò costituisce un nulla osta incondizionato.Il completamento dell'acquisizione rimane ancora soggetto all'ottenimento di, in particolare per quanto riguarda il controllo delle fusioni e le consuete condizioni di chiusura.