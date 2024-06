Bundesbank, economia tedesca si sta riprendendo

(Teleborsa) - L'economia tedesca sta "lentamente riprendendo piede", dopo una fase di debolezza durata circa due anni. Lo afferma la Bundesbank, in un comunicato. "L'economia tedesca si sta liberando dalla fase di debolezza congiunturale", ha dichiarato il, aggiungendo che nell'anno in corso il prodotto interno lordo tedesco crescerà "di nuovo leggermente e negli anni successivi aumenterà in misura maggiore".Non solo i"riprenderanno gradualmente", ma "miglioreranno" anche lea partire dalla seconda metà dell'anno. Anche l'industria tornerà a crescere "in modo più deciso".Secondo la Bundesbank, ilreale dovrebbe aumentare dello 0,3% quest’anno, aggiustando leggermente la sua previsione di dicembre dello 0,4%. La crescita del PIL dovrebbe poi accelerare all’1,1% nel 2025 e all’1,4% nel 2026.Quanto al rapporto deficit pubblico, l'istituto di Francoforte prevede che scenderà dal 2,5% dell'anno scorso all'1,1% nel 2026. Il rapporto fra debito pubblico e PIL scenderà a poco più del 60% entro il 2026.L’è vista al 2,8% e, al 2,7% nel 2025. Poi al 2,2% nel 2026. L’inflazione core, che esclude elementi volatili come i costi alimentari e energetici, dovrebbe rallentare al 3,1% nell'anno in corso, al 2,5% nel prossimo anno e al 2,3% nel 2026.Le proiezioni della Bundesbank giungono all'indomani del taglio adoperato dalla BCE, sui tassi di interesse, lasciando al contempo gli investitori dubbiosi sulla direzione futura della politica monetaria. Nagel membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea ha detto: "Noi del Consiglio direttivo della BCE non stiamo procedendo in automatico quando si tratta di tagli ai tassi di interesse".