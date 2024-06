Pesante il settore utility italiano (-1,28%), si concentrano le vendite su Hera

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha chiuso a 37.623,3, in discesa di 486,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 383, dopo aver avviato la seduta a 389.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,31%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,64%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,80%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,64%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,82%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,65%.Tra ledi Piazza Affari, appiattita la performance di, che porta a casa un modesto 0%.