Prudente il Mercato americano. Atteso il Job Report

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,2%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.353 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,07%); come pure, pressoché invariato l'(+0,09%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sui dati macro in attesa oggi del report mensile sul mercato del lavoro, dopo il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, superiore alle attese degli analisti, che ha alimentato le speranze per un taglio dei tassi della Federal Reserve.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,97%) e(+0,55%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,03%),(-0,60%) e(-0,47%).Tra i(+2,63%),(+2,02%),(+1,48%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,71%.(+7,41%),(+5,49%),(+4,80%) e(+3,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,22%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,80%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)14:30: Variazione occupati (atteso 186K unità; preced. 175K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%).