A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Tonica Wall Street al giro di boa, nell'ultima seduta della settimana, spinta dall'ottimismo sulla trattativa USA-Cina per arginare la guerra commerciale: Pechino sta valutando un'offerta di Washington per tenere colloqui sui dazi del 145% imposti da Trump, suggerendo un potenziale allentamento delle tensioni. Il Ministero del Commercio cinese ha indicato che Pechino è aperta al dialogo, ma insiste sul fatto che gli Stati Uniti debbano correggere le loro "pratiche errate" e annullare i dazi unilaterali per dimostrare sincerità nei negoziati.Sul fronte macroeconomico, le cifre sul report non-farm payroll di aprile hanno mostrato una leggera flessione rispetto al mese precedente (+185k), ma sono risultate superiori alle attese del consensus. Il dato (+177k) è comunque superiore rispetto al dato medio degli ultimi 12 mesi (+152k).Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,37%, a 41.312 punti, proseguendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 22 del mese scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,46%. In netto miglioramento il(+1,67%); sulla stessa linea, sale l'(+1,38%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,38%),(+2,05%) e(+1,99%).Tra i(+3,62%),(+3,49%),(+3,37%) e(+3,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.(+15,24%),(+6,75%),(+6,09%) e(+5,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,90%.Scende, con un ribasso del 5,85%.Crolla, con una flessione del 3,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 133K unità; preced. 185K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 4,4%; preced. 0,5%)15:45: PMI servizi (preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,5 punti).