Omer, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo visita alla fabbrica

(Teleborsa) - Gli analisti di TP ICAP Midcap hanno confermato lae ilsul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, dopo aver visitato gli impianti B e A a Carini.Il broker considerava già Omer una scelta ottimale per la sua(5x EV/EBITDA 2024, 6.3x EV/EBIT 2024), per la sua, per la sua posizione finanziaria netta di 21 milioni di euro alla fine del Q1 2024 e infine per il suo mercato di riferimento, da cui è attesa una crescita (mid-high single digit) e solidità nel medio termine grazie agli obiettivi di carbon neutrality europei e internazionali.Nonostante l'azienda abbia una posizione finanziaria netta di 21 milioni di euro, al momento, e nemmeno ci si aspetta che i capex siano particolarmente significativi. Finora Omer ha coperto circa il 50% del terreno utilizzabile, con una produzione all'80% della capacità massima. Se gli ordini aumentassero significativamente, l'azienda sarebbe, pur mantenendo l'elevato grado di efficienza produttiva, di cui Omer gode ad oggi. Dopo aver visitato gli impianti B e A a Carini, non sorprende checonsideri Omer la più grande azienda industriale in Europa nel suo segmento di riferimento."Stiamo aspettando sviluppi sul progetto Dolce Vita, consapevoli che l'eventuale conclusione contrattuale del progetto potrebbe avere un impatto sulle nostre previsioni per l'esercizio 2024 e il 2025 - si legge nella ricerca - Rimaniamo fermamente convinti che il titolo al prezzo attuale offra un'".