OSAI Automation: Fabio Benetti rinuncia a carica AD, al suo posto Mirella Ferrero

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, rende noto che in data 10 giugno 2024 il consigliere Fabio Benetti ha rimesso al Consiglio di Amministrazione le deleghe e rinuncia alla carica di Amministratore Delegato della Società con decorrenza dalla data odierna.Lo rende noto la Società aggiungendo che Fabio Benetti manterrà l’incarico di Consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione della OSAI A.S. S.p.A. SB con delega alle strategie in materia di sostenibilità del Gruppo e quale “Responsabile di Impatto” oltreché la carica di Amministratore Delegato della Osai Green Tech Società Benefit.Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle decisioni di cui sopra, ha deliberato, in occasione della riunione consigliare, di conferire dalla data odierna le deleghe e la carica di Amministratore Delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Mirella Ferrero.