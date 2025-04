Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio degli altri Eurolistini, mentre si conferma, dove l', segna un +0,09%.A sostenere il sentiment delle borse hanno contribuito i, con il dipartimento del commercio cinese che ha aperto alla possibilità di escludere dazi su diversi prodotti USA, aprendo la strada ad un accordo più ampio.I mercati hanno accolto anche con un certo ottimismo i, parent company di Google, ed i progetti di crescita nell'AI. Annunciato anche un maxi piano di buyback da 70 miliardi di dollari.Sul fronte macro, buone indicazioni sono arrivare dalla(+0,4% su mese) e dal dato della, scesa a 52,2 punti eNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,139. Crollo dell'(-1,99%), che ha toccato 3.282,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,9 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +112 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,52%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%, poco mosso, che mostra un +0,09%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,45%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,47%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 39.578 punti.In rialzo il(+0,96%); con analoga direzione, sale il(+0,77%).di Milano, troviamo(+6,61%),(+4,64%),(+3,44%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,90%),(+4,39%),(+4,30%) e(+4,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.