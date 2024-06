Aiop Giovani, Gaia Garofalo eletta presidente Nazionale 2024-2028

(Teleborsa) - Aiop Giovani, l'Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato, ha rinnovato le cariche nazionali. Il Consiglio Nazionale ha elettoGarofalo subentra ache dal 2018 ha guidato l'Associazione per due mandati consecutivi., vicepresidente regionale di Aiop Giovani Veneto;presidente regionale di Aiop Giovani Campania;, presidente regionale di Aiop Giovani Sicilia."Sono onorata della fiducia dimostrata nei miei confronti con questa nomina e di poter rappresentare Aiop Giovani per il prossimo quadriennio –ha detto–. L'impostazione di questi quattro anni sarà il risultato della più ampia condivisione di idee e proposte dei vari associati. Il nostro obiettivo è quello di continuare nel percorso di formazione di giovani imprenditori e di accrescimento dell'impatto e della capacità di intervento che Aiop Giovani ha verso l'esterno. Per raggiungere questi traguardi, proporremo iniziative volte a coltivare relazioni e scambi con le istituzioni nazionali ed europee, non dimenticando di tessere rapporti con le associazioni giovanili di settori anche diversi dal nostro, perché crediamo che proprio dal confronto possano nascere le opportunità più interessanti".Garofalo è nata a Roma il 1 settembre 1986. Dopo la laurea in Lettere e Filosofia conseguita all'Università La Sapienza di Roma segue la specializzazione in Economia e Gestione delle Imprese presso la Luiss Guido Carli. Inizia a lavorare in sanità a Londra, subito dopo la laurea, presso diversi ospedali pubblici del NHS, per poi continuare come consulente nel settore healthcare in KPMG. Dal 2013 è consigliere delegato del Gruppo Italcliniche. È stata vicepresidente Aiop Giovani Nazionale dal 2018 al 2024 e Presidente Regionale Aiop Giovani Lazio dal 2018 al 2021.