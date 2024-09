A Pozzuoli il congresso dell'Associazione Nazionale Commercialisti

(Teleborsa) - "Una verae l’per il rilancio della professione: sogno o realtà?" è il tema del forum promosso dall’, presieduta da, che si terràdalle ore 09 a Pozzuoli (hotel degli Dei), nell’ambito del congresso elettivo nazionale di Anc per il rinnovo delle cariche del quadriennio 2024-2028, in programma dal 26 al 28 settembre."Abbiamo voluto mettere al centro del confronto temi di forte attualità - ha sottolineato Cuchel - la cui portata è tale da incidere sensibilmente sul lavoro dei professionisti economici e sulla vita dei cittadini contribuenti.rispettivamente alnegli studi professionali e alla, che vedono la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo della politica, delle professioni e delle istituzioni.Anc ha scelto di svolgere l’appuntamento congressuale aperché conosciamo le difficoltà che sta vivendo il territorio in questo particolare momento e abbiamo cercato di lanciare un segnale tangibile del nostro sostegno. Ci auguriamo così di poter, in qualche modo, contribuire anche noi alla visibilità e all’economia di questa realtà".A questo appuntamento importante per la vita dell’associazione prenderanno parteche parteciperanno al dibattito sul programma futuro che guiderà l’azione di Anc per i prossimi quattro anni."Il congresso nazionale - ha aggiunto Cuchel - rappresenta il momento non solo per confrontarsi e insieme delineare la strada che Anc percorrerà nel corso del prossimo mandato, ma costituisce anche l’occasione, non certo meno importante,sulle esperienze vissute, sui traguardi raggiunti e sulle sfide che l’associazione si troverà ad affrontare, sempre con grande tenacia, determinazione e soprattutto coesione".Introdurranno i lavori Gerardo De Dilectis (presidente Anc Napoli), Luigi Manzoni (sindaco città di Pozzuoli), Eraldo Turi (presidente dell’Odcec Napoli), Luigi Pagliuca (presidente Cnpr), Gaetano Stella (presidente Confprofessioni), Antonio Moltelo (coordinatore Comitato organizzatore).Interverranno alle due tavole rotonde Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Marco Cuchel (presidente Associazione Nazionale Commercialisti), Andrea De Bertoldi (Commissione Finanze Camera dei Deputati), Alberto Luigi Gusmeroli (presidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati), Antonio Misiani (Vicepresidente Commissione Bilancio Senato della Repubblica), Mario Turco (Commissione Finanze Senato della Repubblica), Marcella Caradonna (presidente Odcec Milano), Miriam Dieghi (Vicepresidente Associazione Nazionale Commercialisti), Emiliano Fenu (Commissione Finanze Camera dei Deputati), Virginio Merola (Commissione Finanze Camera dei Deputati), Chiara Tenerini (Commissione Lavoro Camera dei Deputati), Vincenzo Tiby (Consigliere Odcec Napoli) e Fausto Turco (presidente Accademia dei Commercialisti).