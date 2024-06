Bancomat, si dimette l'AD Alessandro Zollo

(Teleborsa) - "È con grande emozione che annuncio ile Direttore Generale. È stato un onore contribuire alla crescita dell'azienda in questi anni". È con queste parole cheha annunciato su LinkedIn le sue dimissioni dalla società che gestisce i circuiti di pagamento e prelievo."Sono grato per aver avuto l'opportunità di lavorare con un gruppo di persone professionali e piene di talento - ha aggiunto - Ringrazio di cuore uno ad uno i miei colleghi, il Consiglio di Amministrazione e i partner per il loro contributo e la loro collaborazione. Sono".Bancomat è(primario investitore istituzionale italiano entrato nel capitale lo scorso anno , che fanno parte delle oltre 400 che utilizzano i suoi servizi. Nel 2023 ha aumentato i ricavi a 52,4 milioni di euro ma ha riportato un rosso di 3 milioni contro l'utile di 8 milioni del 2022 a causa del rimborso a Nexi per la risoluzione del progetto Piattaforma Hub.