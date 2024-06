Bank of New York Mellon cambia nome in BNY

Bank of New York Mellon Corporation

(Teleborsa) - La, colosso finanziario statunitense quotato a Wall Street, ha presentato oggi il suoDa quando è stata fondata 240 anni fa da Alexander Hamilton, BNY è cresciuta fino aper conto di clienti in più di 100 mercati.Il cambiamento è stato effettuato per "", si legge in una nota. Le modifiche al logo includono un carattere moderno, una freccia raffinata e un caratteristico colore verde acqua.Sotto il marchio ombrello della società aggiornato, BNY Mellon Investment Management e BNY Mellon Wealth Management verranno abbreviati in, mentre Pershing diventerà. Il nome della società madre legale rimarrà The Bank of New York Mellon Corporation."Questi cambiamenti completano l'evoluzione dell'azienda come- ha affermato Natalie Sunderland, responsabile globale del marketing e delle comunicazioni di BNY - Il marchio aggiornato trasmette fiducia, resilienza e innovazione e ci aiuta ad allineare l'intera gamma delle nostre offerte e capacità sotto un unico marchio, per migliorare la familiarità con chi siamo e tutto ciò che facciamo per i nostri clienti".