Borse europee negative, tonfo di Milano zavorrata dalle banche

(Teleborsa) -che hanno visto l'avanzata delle forze nazionaliste, che ha spinto il presidente francese Macron a sciogliere il Parlamento, che sarà rinnovato con nuove elezioni a fine mese. Inoltre sale l'attesa per il dato sull'inflazione statunitense e per le decisioni della Fed, in uscita domani. Milano è il peggior listino europeo, zavorrato dalle banche.Lieve calo dell', che scende a quota 1,073. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.311,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,59%.Torna a salire lo, attestandosi a +142 punti base, con un aumento di 6 punti base, con ilpari al 4,02%.piccola perdita per, che scambia con un -0,69%,scende dello 0,98%, e calo deciso per, che segna un -1,33%.Sessione da dimenticare per la, con ilche lascia sul terreno l'1,93%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,91%, scendendo fino a 36.069 punti. Pesante il(-1,74%); sulla stessa tendenza, depresso il(-1,57%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta dell'11/06/2024 è stato pari a 2,85 miliardi di euro, con un incremento del 32,57%, rispetto ai precedenti 2,15 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+0,93%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,93%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,47 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,35%. Sensibili perdite per, in calo del 4,13%.Tra i(+3,69%),(+1,97%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,57%. In apnea, che arretra del 4,34%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,70%.