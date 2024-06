CDP Venture Capital partecipa con 10 milioni a round finanziamento Nozomi Networks

(Teleborsa) -, principale gestore di venture capital italiano,di euro (pari a 11 milioni di dollari) ilSerie E da 100 milioni di dollari, leader mondiale nella sicurezza OT e IoT.L'operazione ha visto anche la, che vanni ad affiancarsi, con CDP Venture capitale agli investitori precedenti Activate Capital, Energize Capital, Forward Investments, Notable Capital, Honeywell Ventures, In-Q-Tel, Johnson Controls, Keysight Technologies, Lux Capital, Planven Investments SA, Samsung, Porsche Ventures, Telefónica Ventures e Triangle Peak Partners.CDP Venture Capital ha partecipato, strumento nato nel 2022 per sostenere la crescita globale di aziende innovative leader nel proprio mercato di riferimento. L’investimentonel settore in crescita e strategicamente rilevante della cybersecurity destinata ad ambienti operativi industriali e infrastrutture critiche.I fondi serviranno adelle infrastrutture critiche in tutto il mondo con l’obiettivo di tutelarle da attacchi cyber sempre più complessi e frequenti.dall’idea di Andrea Carcano e Moreno Carullo, entrambi PhD in Computer Science ed oggi rispettivamente Chief Product Officer e Chief Technology Officer della società. L’azienda occupa una posizione di frontiera nell’innovazione e guida il mercato con, che sfruttano Intelligenza Artificiale e Machine Learning. La società vanta una struttura operativa estesa con uffici in Italia, ma anche in Australia, Canada, Germania, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Singapore, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.“Nozomi Networks ha salde radici italiane, anche se oggi conta più sedi e opera a livello globale per rispondere alle necessità di sicurezza sempre più pressanti delle aziende", spiega, Co-founder e CPO di Nozomi Networks."Siamo orgogliosi di annunciare l’intesa raggiunta con Nozomi Networks, una storia di successo tecnologico e imprenditoriale", commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital, aggiungendo "questo è proprio ciò che intendiamo quando parliamo di investire nella nuova impresa".