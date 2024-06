Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, dopo l'esito delle elezioni europee e in attesa, domani, del dato sull'inflazione americana e delle mosse della Fed, al termine della due giorni del FOMC.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.306,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,51 dollari per barile, in calo dello 0,29%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +148 punti base, con un forte incremento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,13%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,73%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,90%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,38% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 36.276 punti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,67%.scende del 2,60%.Calo deciso per, che segna un -2,6%.di Milano,(+2,08%),(+1,03%),(+0,86%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,55%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,07%.