Fincantieri, ok da assemblea ad aumento di capitale da 500 milioni di euro

Fincantieri

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha approvato l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ad, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un periodo di 5 anni, per un, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto, e connessa operazione di raggruppamento azionario.Inoltre, è stata approvata l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi a partire dal diciottesimo mese dalla data odierna, entro 5 anni, ad, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un periodo di 5 anni e nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione.