iGenius: primo unicorno italiano nell'AI. Ottenuti nuovi fondi

(Teleborsa) -azienda deep-tech fondata nel 2016, sta. Conosciuta per i suoi modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia progettati per settori altamente regolamentati, l'azienda, un Large Language Model (LLM) open-source specificamente progettato per aziende nei settori della Finanza e della Pubblica Amministrazione. Angel Capital Management ed Eurizon Asset Management sono tra i primi investitori a partecipare al round, portando iGenius a raggiungere lo status di unicorno con una valutazione superiore a un miliardo di dollari.I modelli di intelligenza artificiale di iGenius danno priorità, garantendo un uso sicuro in ambienti di produzione. L'impegno dell'azienda a fornire soluzioni di AI affidabili e scalabili ha attratto clienti Fortune 500 e ha ottenuto il riconoscimento di Gartner come Cool Vendor in AI Core Technologies.iGenius vanta un, con uffici a New York e una sede principale a Milano. L'azienda sta investendo centinaia di milioni di euro per costruire modelli di intelligenza artificiale di cui le organizzazioni possano fidarsi e che possano adottare su larga scala."Grazie a questo aumento di capitale, oggi facciamo un grande passo in avanti per guidare i nostri progressi nell'AI per i settori regolamentati. Il nostro obiettivo è", ha dichiaratoI modelli centralizzati e chiusi non sono adatti per settori regolamentati, perché codificano i dati in modo irreversibile, rendendo impossibile garantire l'integrità e la riservatezza dei dati una volta fuori dal controllo dell'organizzazione. Settori come la finanza e la PA necessitano di un rigoroso controllo dei dati per rispettare le normative vigenti e proteggersi da violazioni.La serie di LLM open-source di iGenius, Italia, offreche desiderano mantenere la piena proprietà e supervisione dei propri dati, gestendo i modelli all'interno della propria infrastruttura privata. Questo approccio riduce i rischi associati al trasferimento dei dati e facilita audit, personalizzazioni e adattamenti per soddisfare specifici flussi operativi.iGenius sottolinea l'importanza per le organizzazioni di possedere i modelli di AI per proteggere la proprietà intellettuale ed evitare il vendor lock-in. Italia, distribuito con licenza MIT, consente alle aziende di creare il proprio cervello virtuale privato, aiutandole a trasformare gli investimenti in AI in risorse strategiche.